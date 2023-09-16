За словами астрологів, найтоксичнішими подругами є народжені під сузір'ям Близнюків, Скорпіона та Рака, пише 24 Канал. Ці жінки можуть маніпулювати вами й налаштовувати на негатив.

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Близнюки

На першому місці за токсичністю Близнюки. З їхньою дволикою натурою буває дуже важко впоратися. Ці жінки відомі пліткарки. Близнюки обожнюють оговорювати інших і навіть можуть наговорювати на них.

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Скорпіон

Ще один токсичний знак зодіаку – Скорпіон. Ці жінки обожнюють домінувати, окрім того, нерідко вдаються до маніпуляцій. Переконані, що вони і тільки вони, знають, як правильно і як краще. Вони можуть постійно критикувати вас, переконати, що вчинили щось дуже погане, навіть, якщо це не так. Коли ж припините грати за правилами Скорпіона, такі подруги втратять до вас інтерес.

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Рак

Раки відомі своєю емоційністю та чутливістю, втім, це також може бути палицею з двома кінцями. Вони схильні тримати свої почуття всередині, а не виражати їх, що може призвести до токсичної поведінки. Окрім того, ці жінки можуть бути дуже хитрими та маніпулювати іншими.

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