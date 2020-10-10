Британская певица и модельер Виктория Бекхэм показала новый стильный образ. Он прекрасно подойдет для осени и зимы. Женщина призналась, что этот аутфит будет ее любимым.

Британская модельер Виктория Бекхэм уже давно забронировала за собой статус иконы моды. Звезда показала новый стильный образ, который прекрасно подойдет на осень или зиму, на своей странице в инстаграме.

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Осенний look Виктории Бекхэм

Дизайнер продемонстрировала наряд своего бренда в одной из комнат дома. Виктория появилась в черно-белой рубашке в клетку с широкими манжетами и бежевой юбке с плиссировкой. Одежду модельер удачно соединила с коричневым ремнем с металлическими вставками и высокими красными сапогами.

Трендовый аутфит Виктория Бекхэм дополнила лаконичной прической и макияжем. Звезда связала волосы в хвост, а также накрасила глаза коричневыми тенями и губы нюдовим блеском.

"Готова одеваться в свой зимний гардероб! Этот образ – один из моих любимых из коллекции осень-зима 2020", – подписала фото Виктория Бекхэм.



Виктория Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham