Британська співачка та модельєрка Вікторія Бекхем показала новий стильний образ. Він чудово підійде для осені та зими. Жінка зізналась, що цей аутфіт буде її улюбленим.

Британська модельєрка Вікторія Бекхем вже давно забронювала за собою статус ікони моди. Зірка показала новий стильний образ, що чудово підійде на осінь чи зиму, на своїй сторінці в інстаграмі.

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Осінній look Вікторії Бекхем

Дизайнерка продемонструвала вбрання свого бренду в одній з кімнат будинку. Вікторія постала в чорно-білій сорочці в клітинку з широкими манжетами та бежевій спідниці з плісеруванням. Одяг модельєрка вдало поєднала з коричневим ременем з металевими вставками та високими червоними чоботами.

Трендовий аутфіт Вікторія Бекхем доповнила лаконічною зачіскою та макіяжем. Зірка зв'язала волосся у хвіст, а також нафарбувала очі коричневими тінями та губи нюдовим блиском.

"Готова одягатися в свій зимовий гардероб! Цей образ — один з моїх улюблених з колекції осінь-зима 2020", – підписала фото Вікторія Бекхем.



Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham