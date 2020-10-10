Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала в очередной раз очаровала поклонников безупречным образом. Она сделала несколько кадров в джинсовом наряде, который прекрасно подойдет для прохладной осенней погоды.

Яркие кадры, как всегда, появились на личной странице артистки в инстаграме. Она не только показала стильный ауфит, но и обратилась к аудитории подписчиков.

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Джамала позировала в кафе своего мужа. Она искренне улыбалась. Видно, что у исполнительницы отличное настроение и она радуется каждому мгновению.

Образ Джамалы

Для похода в кафе знаменитость выбрала джинсовый наряд. Джамала сидела за столиком, поэтому трудно разглядеть, что именно это было. Однако такой образ очень подходит ей. Осенний look звезда дополнила стильными серьгами в виде листочков.

Волосы исполнительница уложила ровно. На лице она сделала легкий макияж: выровняла тон и накрасила ресницы черной тушью.

У вас так же очень быстро бегут недели? И словно вчера был понедельник, а уже пятница! И ты ничего не успел.

Какие планы на выходные?

– спросила заметке Джамала.

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