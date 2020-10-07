Популярная украинская певица Джамала не только замечательная певица и мама, но еще и ярый кино- и сериаломан. Знаменитость часто делится с поклонниками фильмами и сериалами, которые ей больше всего запомнились и поразили сюжетом.

На своей личной странице в инстаграме Джамала опубликовала обширный список сериалов. Певица расписала почему ее выбор пал именно на выбранный ею сериал и какие детали в нем ей понравились. Чтобы разбавить осенние холодные вечера, исполнительница поделилась с фанатами 5 любимыми сериалами.

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"Среда – это маленькая пятница. Вот вам на вечер подборка сериалов, которые, возможно, вам пригодятся. Тем более, что погода за окном будто говорит: "Сегодня вечером останься дома, укутайся в одеяло, завари чай и смотри сериал" – написала певица.

Подборка сериалов от Джамалы

"Эмили в Париже"

– Это то, чего мне так не хватало во время карантина. Очень легкий сериал от создателей "Секс в большом городе". Очень вдохновляет, ведь в нем показана жизнь американки в другой стране. Смотреть всем, кто скучает по путешествиям! И по Парижу. А еще будет полезен всем, кто изучает французский. Рекомендую смотреть в оригинале – на английском (там много о тонкостях произношения и различия в языках). Мне он очень понравился.

"Перри Мейсон"

– Сериал, который захватывает с первой серии и держит в напряжении до конца сезона. Если вы любитель детективов, то именно этот сериал вы давно ждали. Нравится все – актеры, сценарий, сюжетные линии.

"Фарго"

– Я думаю, это настоящий шедевр, а не просто сериал! Уже вышло несколько серий четвертого сезона. Но есть и замечания. Лично мне сложно полностью погрузиться в кино, потому что иногда я просто смотрю и думаю: "Ну, как они создали эту картинку, почему так нереально красиво?" Это не просто сериал с содержанием в духе Братьев Коэнов, это еще и эстетически безупречные кадры.

"Воспитанные волками"

– Всем поклонникам фантастики и фэнтези. Так, идея не нова – роботы, которые заполнили собой жизни людей, но есть очень необычные моменты. По цвету, мне кажется, немного тяжеловато, много темного. Лично меня это напрягает. Но в целом интересный сериал для всех, кто любит этот жанр.

"Вдали"

– Сериал о путешествии на Марс. После того, как Маск все же отправил в космос свою ракету, все, что происходит на экране – выглядит более чем реально. Сериал о будущем, но в нем акцент сделан на жизнь героев в дороге. Кстати, все тот же Маск угрожает запустить ракету и сделать из этого реалити-шоу. Это очень похоже на сюжет "Вдали".

Трейлеры фильмов смотрите в заметке листая вправо: