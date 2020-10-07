Популярна українська співачка Джамала не лише чудова співачка та мама, але ще й затятий кіно- та серіаломан. Знаменитість часто ділиться з прихильниками фільмами та серіалами, які їй найбільше запам’ятались та вразили сюжетом.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі Джамала опублікувала розлогий список серіалів. Співачка розписала чому її вибір припав саме на обраний нею серіал та які деталі в ньому їй сподобалися. Щоб розбавити осінні холодні вечори, виконавиця поділилася з фанатами 5 улюбленими серіалами.

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"Середа – це маленька п’ятниця. Ось вам на вечір добірка серіалів, які, можливо, вам пригодяться. Тим паче, що погода за вікном ніби говорить: "Сьогодні ввечері залишись вдома, загорнись у ковдру, завари чай і дивися серіал", – написала співачка.

Добірка серіалів від Джамали

"Емілі в Парижі"

– Це те, чого мені так не вистачало під час карантину. Дуже легкий серіал від творців "Секс і місто". Дуже надихає, адже в ньому показано життя американки в іншій країні. Дивитися всім, хто сумує за подорожами! І по Парижу. А ще буде корисний всім, хто вивчає французьку. Рекомендую дивитися в оригіналі – англійською (там багато про тонкощі вимови і відмінності в мовах). Мені він дуже сподобався.

"Перрі Мейсон"

– Серіал, який захоплює з першої серії і тримає в напрузі до кінця сезону. Якщо ви любитель детективів, то саме цей серіал ви давно чекали. Подобається все – актори, сценарій, сюжетні лінії.

"Фарго"

– На мою думку, це справжнісінький шедевр, а не просто серіал! Уже вийшло кілька серій четвертого сезону. Але є і зауваження. Особисто мені складно повністю зануритися в кіно, тому що іноді я просто дивлюся і думаю: "Ну, як вони створили цю картинку, чому так нереально красиво?" Це не просто серіал зі змістом в дусі Братів Коенів, це ще й естетично бездоганні кадри.

"Виховані вовками"

– Усім шанувальникам фантастики та фентезі. Так, ідея не нова – роботи, які заповнили собою життя людей, але є дуже незвичайні моменти. За кольором, мені здається, трішечки важкувато, багато темного. Особисто мене це напружує. Але в цілому цікавий серіал для всіх, хто любить цей жанр.

"Вдалині"

– Серіал про подорож на Марс. Після того, як Ілон Маск все ж відправив у космос свою ракету, все, що відбувається на екрані – виглядає більш ніж реально. Серіал про майбутнє, але в ньому акцент зроблений на життя героїв в дорозі. До речі, все той же Ілон Маск погрожує запустити ракету і зробити з цього реаліті-шоу. Це дуже схоже на сюжет "Вдалині".

Трейлери фільмів дивіться у дописі гортаючи праворуч: