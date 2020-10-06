Популярна співачка Джамала одружена з чоловіком Бекіром вже три роки, однак разом вони вкрай рідко з'являються перед публікою. Днями подружжя долучилось до нового проєкту та мало спільну зйомку. Кадри з коханим зірка оприлюднила в мережі.

Джамала не приховує свою сім'ю від шанувальників і преси та часто ділить особистим в інтерв'ю. В інстаграмі вона демонструє результати родинних зйомок з синами і чоловіком, однак романтичних світлин у профілі артистки обмаль. Чоловік Бекір Сулейманов не прагне публічності, тому переважно є автором нових фото дружини.

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Проте днями подружжя разом долучилось до проєкту українського бренду взуття та сумок Kachorovska, деталі якого Джамала вирішила наразі тримати в таємниці.

З чоловіком вона дала спільне інтерв'ю під прицілом камер, кадри з якого показала в інстаграм-сторіс. Якщо співачка почувалась перед знімальною командою впевнено і розкуто, то для Бекіра зйомка далась важко.

Фото Джамали з чоловіком

Після запису подружжя влаштувало фотосесію для себе. Джамала позувала поряд з чоловіком у ніжно-рожевому костюмі оверсайз та в довгій білій сорочці. Коханий був одягнений у джинси, футболку в тон до вбрання дружини і синій піджак. Варто додати, що пара обрала однакові білі кросівки з різнобарвними шнурками.

"А ваші кохані люблять робити селфі з вами?" – поцікавилась Джамала у шанувальників натякнувши, що Бекір не надто охоче фотографується.



Джамала з чоловіком / Фото Instagram / @jamalajaaa