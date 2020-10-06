Популярная певица Джамала замужем за Бекиром уже три года, однако вместе они крайне редко появляются на публике. На днях супруги присоединились к новому проекту и у них была общая съемка. Кадры с любимым звезда опубликовала в сети.

Джамала не скрывает свою семью от поклонников и прессы и часто делится личным в интервью. В инстаграме она демонстрирует результаты семейных съемок с сыновьями и мужем, однако романтических фотографий в профиле артистки мало. Муж Бекир Сулейманов не хочет публичности, поэтому предпочтительнее является автором новых фото жены.

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Однако на днях супруги вместе присоединились к проекту украинского бренда обуви и сумок Kachorovska, детали которого Джамала решила пока держать в тайне.

С мужем она дала совместное интервью под прицелом камер, кадры из которого показала в инстаграм-сторис. Если певица чувствовала перед съемочной командой уверенно и раскованно, то для Бекира съемка далась тяжело.

Фото Джамалы с мужем

После записи супруги устроили фотосессию для себя. Джамала позировала рядом с мужем в нежно-розовом костюме оверсайз и в длинной белой рубашке. Любимый был одет в джинсы, футболку в тон к наряду жены и синий пиджак. Стоит добавить, что пара выбрала одинаковые белые кроссовки с разноцветными шнурками.

"А ваши любимые любят делать селфи с вами?" – поинтересовалась Джамала у поклонников намекнув, что Бекир не слишком охотно фотографируется.



Джамала с супругом / Фото Instagram / @jamalajaaa