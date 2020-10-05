Украинская певица Джамала недавно выпустила музыкальный клип и трек. Звезда решила взять небольшой отдых, поэтому вышла на осеннюю прогулку. В то же время звезда продемонстрировала красивый образ.

Популярная украинская певица Джамала на днях побывала на осенней прогулке в одном из парков Киева. На своей странице в инстаграме артистка опубликовала фото с нее и показала безупречный образ.

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На фотографиях певица появилась на фоне деревьев. Она много улыбалась, а особой атмосферности фотографиям добавляло то, что Джамала позировала в воздухе, высоко подпрыгнув.

Осенний образ Джамалы

Джамала для прогулки выбрала воздушный образ, но в то же время стильный и достаточно теплый, как на осеннюю погоду. Певица надела белую рубашку и розовый костюм, состоящий из брюк и пиджака. Наряд подчеркивал стиль певицы, ведь полностью был оверсайз.

Артистка уложила волосы в непышные локоны. Розовыми цветами звезда наполнила и свой макияж, накрасив глаза тенями, а также подчеркнув их длинными черными стрелками. На губах Джамалы красовалась розово-нюдова матовая помада. Завершало образ массивное кольцо.

Осень в розовом цвете, – написала певица в фотографии. Ее образ оценили поклонники: "Какой красивый и нежный образ! Вам подходит", "Очень красивый цвет, вам очень идет", "Самая красивая в мире", "Костюм – бомба", – отметили подписчики в комментариях.



Джамала в осеннем образе / Instagram / @jamalajaaa



Джамала в осеннем образе / Instagram / @jamalajaaa