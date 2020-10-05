Успешная телеведущая Катя Осадчая в очередной раз покорила поклонников безупречным образом. Она показала, как провела воскресный день и похвасталась трендовым аутфитом, который прекрасно подойдет для теплой осенней погоды.

37-летняя телеведущая поделилась яркими кадрами на личной странице в инстаграм. Она позировала на красивом велосипеде с цветами и очаровала красотой.

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Не секрет, что Катя обожает велосипедные прогулки. Летом она часто каталась вместе с сыном и мужем, а в своем аккаунте публиковала эффектные фотографии. На этот раз Осадчая выбрала оригинальный велосипед, в корзине которого было много разноцветных цветов.

Осенний look Кати Осадчей

В теплый октябрьский день телеведущая надела белую рубашку с разноцветными рукавами в клеточку и черные джинсы. Такой look знаменитость соединила со слиперами. Шею звезда украсила золотой подвеской в виде цепочки, которая актуальна в этом сезоне.

Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала легкий и одновременно выразительный макияж с акцентом на глазах.

"Прекрасное воскресенье", – написала в публикации Катя.

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