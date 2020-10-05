Успішна телеведуча Катя Осадча вкотре підкорила шанувальників бездоганним образом. Вона показала, як провела недільний день і похизувалася трендовим аутфітом, який чудово підійде для теплої осінньої погоди.

37-річна телеведуча поділилася яскравими кадрами на особистій сторінці в інстаграмі. Вона позувала на красивому велосипеді з квітами та зачарувала вродою.

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Не секрет, що Катя обожнює велосипедні прогулянки. Влітку вона часто каталася разом із сином та чоловіком, а на своєму акаунті публікувала ефектні світлини. Цього разу Осадча обрала оригінальний велосипед, в кошику якого було багато різнокольорових квітів.

Осінній look Каті Осадчої

У теплий жовтневий день телеведуча одягнула білу сорочку з різнокольоровими рукавами в клітинку і чорні джинси. Такий look знаменитість поєднала з сліперами. Шию зірка прикрасила золотою підвіскою у вигляді ланцюга, що актуальна в цьому сезоні.

Волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила легкий та, водночас, виразний макіяж з акцентом на очах.

"Прекрасна неділя", – написала в публікації Катя.

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