Українська співачка Джамала нещодавно випустила музичний кліп та трек. Зірка вирішила взяти невеликий відпочинок, тому вийшла на осінню прогулянку. Водночас зірка продемонструвала гарний образ.

Популярна українська співачка Джамала днями побувала на осінній прогулянці одним з парків Києва. На своїй сторінці в інстаграмі артистка опублікувала фото з неї та показала бездоганний образ.

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На світлинах співачка постала на тлі дерев. Вона багато усміхалась, а особливої атмосферності фотографіям додавало те, що Джамала позувала в повітрі, високо підстрибнувши.

Осінній образ Джамали

Джамала для прогулянки обрала повітряний образ, але водночас стильний та достатньо теплий, як на осінню погоду. Співачка вдягнула білу сорочку та рожевий костюм, що складався з штанів та піджака. Вбрання підкреслювало стиль співачки, адже повністю було оверсайз.

Артистка уклала волосся в непишні локони. Рожевими кольорами зірка наповнила і свій макіяж, нафарбувавши очі тінями, а також підкресливши їх довгими чорними стрілками. На губах Джамали красувалась рожево-нюдова матова помада. Завершувала образ масивна каблучка.

Осінь в рожевому кольорі, – написала співачка під світлинами. Її образ оцінили шанувальники: "Який гарний і ніжний образ! Вам пасує", "Дуже красивий колір, вам дуже личить", "Найгарніша у світі", "Костюм – бомба", – зазначили підписники в коментарях.



Джамала в осінньому образі / Instagram / @jamalajaaa



Джамала в осінньому образі / Instagram / @jamalajaaa