Российская модель Ирина Шейк в очередной раз попала в объективы папарацци. Звезду снимали во время прогулки по улицам Нью-Йорка, для которой она выбрала оригинальный и одновременно стильный образ.

Ирина Шейк не только делится эффектными кадрами с эротических фотосессий, но и выбирает стильные вещи для повседневных выходов. Девушка вышла за кофе в Нью-Йорке в трендовом наряде и поразила поклонников неординарным сочетанием одежды.

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Стильный look Ирины Шейк

Вероятно, Ирину сфотографировали после тренировки. Она решила насладиться кофе и прогуляться по нью-йоркским улочкам. Так, знаменитость надела спортивный костюм, состоящий из велосипедок и кофты oversize. Комплект имел модный принт тай-дай и очень шел Шейк. Такой look она соединила с ярко-розовыми уггами.

Стильный образ модель дополнила минималистичными подвесками, крупными серьгами-кольцами и солнцезащитными очками нестандартной формы. Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в естественных оттенках.

Также видим на фотографии стильную маску, кошелек и телефон, которые Ирина несла в руках.



Ирина Шейк в костюме тай-дай и уггах / Фото Getty Images