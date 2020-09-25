Российская модель Ирина Шейк не только будоражит сеть эротическими кадрами, но и показывает варианты стильных аутфитов. На днях папарацци сфотографировали ее на улицах Милана.

После длительного пребывания на карантине Ирина Шейк вернулась к работе. Она побывала на съемках для рекламной кампании известного бренда одежды H&M, которые состоялись в Милане.

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Стильный look Ирины Шейк

34-летняя модель прогулялась по городу в красивом костюме бордового цвета, состоявшем из рубашки и широких брюк. Рубашку знаменитость не застегивала до конца и показала пикантное декольте. Такой look она соединила с зелеными мулями с плетеным передом. Дополнила эффектный аутфит солнцезащитными очками оригинальной формы, длинными серьгами и лаконичной цепочкой.

Волосы Шейк уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж, подчеркнув натуральную красоту. В руке звезда держала телефон.



Ирина Шейк в костюме H&M / Фото Getty Images

Отметим, в Милане уже стартовала неделя моды. Поскольку в мире до сих пор продолжается пандемия коронавируса, то действуют определенные ограничения, однако показы состоятся и с гостями, и онлайн. Организаторы стараются соблюдать правила безопасности для того, чтобы события не стали очагом распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 25 сентября в Италии обнаружили COVID-19 у 304 323 человек. От недуга умерли 35 781 человек.