Російська модель Ірина Шейк не лише розбурхує мережу еротичними кадрами, а й показує варіанти стильних аутфітів. Днями папараці зазнімкували її на вулицях Мілана.

Після тривалого перебування на карантині Ірина Шейк повернулася до роботи. Вона побувала на зніманнях для рекламної кампанії відомого бренду одягу H&M, які відбулися в Мілані.

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Стильний look Ірини Шейк

34-річна модель прогулялася містом в красивому костюмі бордового кольору, що складався з сорочки та широких штанів. Сорочку знаменитість не застібала до кінця і показала пікантне декольте. Такий look вона поєднала із зеленими мулями з плетеним передом. Доповнила ефектний аутфіт сонцезахисними окулярами оригінальної форми, довгими сережками та лаконічним ланцюжком.

Волосся Шейк вклала в легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж, підкресливши натуральну вроду. У руці зірка тримала телефон.



Ірина Шейк в костюмі H&M / Фото Getty Images

Зазначимо, в Мілані вже стартував тиждень моди. Оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу, то діють певні обмеження, проте покази відбудуться і з гостями, й онлайн. Організатори намагаються дотримуватися правил безпеки задля того, щоб події не стали осередком поширення коронавірусної інфекції.

Станом на 25 вересня в Італії виявили COVID-19 у 304 323 людей. Від недуги померли 35 781 особа.