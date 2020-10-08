Російська модель Ірина Шейк вкотре потрапила в об'єктиви папараці. Зірку зазнімкували під час прогулянки вулицями Нью-Йорка, для якої вона обрала оригінальний і, водночас, стильний образ.

Ірина Шейк не лише ділиться ефектними кадрами з еротичних фотосесій, а й обирає стильні речі для повсякденних виходів. Дівчина вийшла за кавою в Нью-Йорку в трендовому вбранні і вразила прихильників неординарним поєднанням одягу.

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Стильний look Ірини Шейк

Ймовірно, Ірину зазнімкували після тренування. Вона вирішила насолодитися кавою і прогулятися нью-йоркськими вуличками. Так, знаменитість одягнула спортивний костюм, що складався з велосипедок і кофти oversize. Комплект мав модний принт тай-дай і неабияк пасував Шейк. Такий look вона поєднала з яскраво-рожевими уггами.

Стильний образ модель доповнила мінімалістичними підвісками, великими сережками-кільцями і сонцезахисними окулярами нестандартної форми. Волосся зірка вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж в природних відтінках.

Також бачимо на світлині стильну маску, гаманець і телефон, які Ірина несла у руках.



Ірина Шейк у костюмі тай-дай та уггах / Фото Getty Images