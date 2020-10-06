В розовом жакете и джинсах: Лили-Роуз Депп поразила образом на показе Chanel
Американо-французская актриса и модель Лили-Роуз Депп посетила показ Chanel, посвященный коллекции весна-лето 2021. Звезда продемонстрировала безупречный образ.
21-летняя американская актриса и модель Лили-Роуз Депп посетила показ весенне-летней коллекции Chanel, который проходил в Париже, сообщает 24 канал.
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Лили-Роуз позировала перед ярко подсвечивающимся логотипом бренда. Девушка для посещения показа выбрала интересный и стильный наряд. Депп предстала в топе с цветочным принтом, коротком жакете от модного бренда Chanel. Наряд актриса удачно соединила с джинсами с розовыми вставками.
Модель дополнила аутфит золотыми босоножками на каблуке. В руках она держала маленькую сумочку, а на талии висел тонкий ремешок. Образ завершала прическа: звезда лаконично уложила волосы сзади, но выпустила несколько прядей.
Она также сделала макияж, удачно сочетавшийся с look. Лили-Роуз подчеркнула глаза длинными черными стрелками, а скулы – розовыми румянами. На ее шее красовалась тоненькая цепочка, а уши украшали серьги-камушки.
Лили-Роуз Депп/ Getty Images
Лили-Роуз Депп / Getty Images