Известная телеведущая Леся Никитюк стала лицом осеннего номера журнала Pink. Звезда показала четыре безупречных образа и примерила последние тренды сезона.

Результаты фэшн-съемки для глянца Леся Никитюк показала на личной странице в інстаграмі. Перед камерами она красовалась не только в красивых локациях, но и в изысканных нарядах. На одном из кадров знаменитость позировала с песиком Рафиком, который часто появляется в ее профиле и уже успел стать любимцем публики.

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Образы Леси Никитюк

На обложке журнала Pink звезда появилась в пальто насыщенного красного цвета с разрезами на длинных рукавах, которое дополнила белой юбкой длины миди с принтом и высокими сапогами карамельного оттенка. С изысканной укладкой и нежным макияжем Леся Никитюк выглядела необычайно женственно и утонченно.

Другие look ведущей были пожилыми. Она позировала в атласной юбке цвета айвори и кремовом свитере с V-образным декольте, соблазнительно оголив одно плечо. Образ довершили оранжевые туфли на высоком каблуке и с завязками.



Леся Никитюк для журнала Pink / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Леся Никитюк для журнала Pink / Фото Instagram / @lesia_nikituk

В третьем образе звезда показала стройные длинные ножки. Она позировала в клетчатой бело-черной мінісукні со спущенными рукавами-фонариками, которые обнажали плечи. Благодаря откровенному декольте Леся Никитюк акцентировала на бюсте, а талию подчеркнула поясом. Массивными черными ботинками и цепочкой на шее она завершила аутфит.

Последний наряд знаменитости может стать прекрасным примером осеннего повседневного образа. Она позировала в обжатых джинсах и длинном пиджаке. Леся Никитюк надела коричневые ботинки, а из аксессуаров выбрала полосатый шарф, который эффектно развевался на ветру.



Леся Никитюк для журнала Pink / Фото Instagram / @lesia_nikituk