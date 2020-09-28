Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк в очередной раз похвасталась красивым образом. Она решила сделать снимок на фоне заката и показала красивую пижамку.

Леся любит радовать поклонников новыми публикациями. Ее посты ждут более 3,5 миллиона подписчиков. На личной инстаграм-странице она в очередной раз распространила миловидную фотографию.

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После завершения съемок программы Le Маршрутка звезда решила отдохнуть. Она заявила, что берет паузу в карьере и, прежде всего, теперь уделяет время себе. Для того, чтобы восстановиться и набраться сил, Леся устроила себе отпуск. Конечно, она не забывает публиковать новые кадры, от которых в восторге ее фоловеры.

Нежный look Леси Никитюк

Никитюк позировала в очень красивой и атмосферной локации во время заката. Она предстала перед камерой в домашнем наряде. Знаменитость изображена на фото в пижаме нежно-розового цвета с рисунками кокосов. Look состоял из шорт и футболки, которую телеведущая завязала на талии. Таким образом она не только показала оригинальный вариант образа для дома, но и похвасталась безупречной фигурой.

Женственный образ народная любимица дополнила массивной цепочкой на шее и часами на руке. Волосы Леся уложила ровно, а на лице сделала идеальный макияж в естественных тонах.

Просыпаемся в кокосах. Если у вас нет такой пижамы, то это серьезная ошибка, девочки,

– шутливо написала в заметке Леся.

Леся Никитюк в розовой пижаме с кокосами / Instagram / @lesia_nikituk