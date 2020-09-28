Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре похизувалася красивим образом. Вона вирішила зробити знімок на тлі заходу сонця та показала гарну піжамку.

Леся полюбляє радувати шанувальників новими публікаціями. На її дописи чекають понад 3,5 мільйонів підписників. На особистій інстаграм-сторінці вона вкотре поширила миловидну світлину.

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Після завершення зйомок програми Le Маршрутка зірка вирішила відпочити. Вона заявила, що бере паузу у кар'єрі і, насамперед, тепер приділяє час собі. Для того, щоб відновитися та набратися сил, Леся влаштувала собі відпустку. Звісно, що вона не забуває публікувати нові кадри, від яких в захваті її фоловери.

Ніжний look Лесі Нікітюк

Нікітюк позувала у надзвичайно красивій та атмосферній локації під час заходу сонця. Вона постала перед камерою у домашньому вбранні. Знаменитість зображена на фото у піжамі ніжно-рожевого кольору з малюнками кокосів. Look складався із шортів та футболки, яку телеведуча зав'язала на талії. Таким чином вона не лише показала оригінальний варіант образу для дому, а й похизувалася бездоганною фігурою.

Жіночний образ народна улюблениця доповнила масивним ланцюгом на шиї та годинником на руці. Волосся Леся вклала рівно, а на обличчі зробила ідеальний макіяж в природних відтінках.

Прокидаємося в кокосах. Якщо у вас немає такої піжами, то це серйозна помилка, дівчатка,

– жартівливо написала в дописі Леся.

Леся Нікітюк у рожевій піжамі з кокосами / Instagram / @lesia_nikituk