Леся Нікітюк з'явилась на обкладинці модного глянцю: ефектні фото в бездоганних образах
Відома телеведуча Леся Нікітюк стала обличчям осіннього номера журналу Pink. Зірка показала чотири бездоганних образів та приміряла останні тренди сезону.
Результати фешн-зйомки для глянцю Леся Нікітюк показала на особистій сторінці в інстаграмі. Перед камерами вона красувалась не лише в гарних локаціях, а й у вишуканих вбраннях. На одному з кадрів знаменитість позувала з песиком Рафіком, який часто з'являється в її профілі та вже встиг стати улюбленцем публіки.
Читайте також У рожевій піжамі: Леся Нікітюк замилувала шанувальників ніжним образом – фото
Образи Лесі Нікітюк
На обкладинці журналу Pink зірка з'явилась у пальто насиченого червоного кольору з розрізами на довгих рукавах, яке доповнила білою спідницею довжини міді з принтом і високими чоботами карамельного відтінку. З вишуканою укладкою і ніжним макіяжем Леся Нікітюк виглядала надзвичайно жіночно і витончено.
Інші look ведучої були літніми. Вона позувала в атласній спідниці кольору айворі та кремовому светрі з V-подібним декольте, спокусливо оголивши одне плече. Образ довершили помаранчеві туфлі на високих підборах і з зав'язками.
Леся Нікітюк для журналу Pink / Фото Instagram / @lesia_nikituk
Леся Нікітюк для журналу Pink / Фото Instagram / @lesia_nikituk
Останнє вбрання знаменитості може стати чудовим прикладом осіннього повсякденного образу. Вона позувала в обтислих джинсах і довгому піджаку. Леся Нікітюк одягла коричневі черевики, а з аксесуарів обрала смугастий шарф, який ефектно розвівався на вітрі.
Леся Нікітюк для журналу Pink / Фото Instagram / @lesia_nikituk
Леся Нікітюк для журналу Pink / Фото Instagram / @lesia_nikituk