Відома телеведуча Леся Нікітюк стала обличчям осіннього номера журналу Pink. Зірка показала чотири бездоганних образів та приміряла останні тренди сезону.

Результати фешн-зйомки для глянцю Леся Нікітюк показала на особистій сторінці в інстаграмі. Перед камерами вона красувалась не лише в гарних локаціях, а й у вишуканих вбраннях. На одному з кадрів знаменитість позувала з песиком Рафіком, який часто з'являється в її профілі та вже встиг стати улюбленцем публіки.

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Образи Лесі Нікітюк

На обкладинці журналу Pink зірка з'явилась у пальто насиченого червоного кольору з розрізами на довгих рукавах, яке доповнила білою спідницею довжини міді з принтом і високими чоботами карамельного відтінку. З вишуканою укладкою і ніжним макіяжем Леся Нікітюк виглядала надзвичайно жіночно і витончено.

Інші look ведучої були літніми. Вона позувала в атласній спідниці кольору айворі та кремовому светрі з V-подібним декольте, спокусливо оголивши одне плече. Образ довершили помаранчеві туфлі на високих підборах і з зав'язками.



Леся Нікітюк для журналу Pink / Фото Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк для журналу Pink / Фото Instagram / @lesia_nikituk

У третьому образі зірка показала стрункі довгі ніжки. Вона позувала у картатій біло-чорній мінісукні зі спущеними рукавами-ліхтариками, які оголювали плечі. Завдяки відвертому декольте Леся Нікітюк акцентувала на бюсті, а талію підкреслила поясом. Масивними чорними черевиками і ланцюжком на шиї вона завершила аутфіт.



Останнє вбрання знаменитості може стати чудовим прикладом осіннього повсякденного образу. Вона позувала в обтислих джинсах і довгому піджаку. Леся Нікітюк одягла коричневі черевики, а з аксесуарів обрала смугастий шарф, який ефектно розвівався на вітрі.





Леся Нікітюк для журналу Pink / Фото Instagram / @lesia_nikituk