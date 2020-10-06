Американсько-французька акторка і модель Лілі-Роуз Депп відвідала показ Chanel, присвячений колекції весна-літо 2021. Зірка продемонструвала бездоганний образ.

21-річна американська акторка та модель Лілі-Роуз Депп відвідала показ весняно-літньої колекції Chanel, що відбувався в Парижі, повідомляє 24 канал.

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Лілі-Роуз позувала перед логотипом бренду, що яскраво підсвічувався. Дівчина для відвідин показу обрала цікаве та стильне вбрання. Депп постала в топі з квітковим принтом, короткому жакеті від модного бренду Chanel. Вбрання акторка вдало поєднала з джинсами з рожевими вставками.

Модель доповнила аутфіт золотими босоніжками на підборах. В руках вона тримала маленьку сумочку, а на талії висів тонкий ремінець. Образ завершувала зачіска: зірка лаконічно вклала волосся ззаду, але випустила декілька пасем.

Вона також зробила макіяж, що вдало поєднувався з look. Лілі-Роуз підкреслила очі довгими чорними стрілками та підкреслила вилиці рожевими рум'янами. На її шиї красувався тоненький ланцюжок, а вуха прикрашали сережки-камінці.



Лілі-Роуз Депп / Getty Images



Лілі-Роуз Депп / Getty Images