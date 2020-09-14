Голливудская актриса Эмма Робертс 30 августа подтвердила свою беременность, которую сначала долго не показывала. Женщина решила больше не скрывать фото и продемонстрировала милую фотографию с животом.

29-летняя актриса Эмма Робертс долгое время не подтверждала свою беременность. Однако, 30 августа, она показала сети трогательные фото с мужем и рассказала о поле ребенка. Вчера, 13 сентября, женщина снова опубликовала в инстаграме милое фото с большим животиком.

К теме Эмма Робертс подтвердила свою беременность нежными фото

Эмма показала очень нежный кукольный образ. Она позировала, сидя перед зеркалом и одной рукой опираясь на стену. Актриса надела розовое платье в черный горох, которое удачно подчеркивало ее формы.

Робертс также выбрала черные туфли на платформе с огромными каблуками. Женщина добилась интересного эффекта на фотографии, который напоминал мультяшный или кукольный образ. Она уложила белокурые волосы ровно и заколола их часть сзади.

Кукольное платье теперь приобрело совершенно иное значение,

– подписала фото Эмма Робертс.

Пользователей чрезвычайно умилил такой нежный кадр от беременной актрисы. Некоторые из пользователей даже сравнил ее с героиней книги и мультфильма Алисой. "Эмма в Стране Чудес", "Обожаю это", "Ты как реальная кукла", "Замечательное фото", "Ты милая", – засыпали комплиментами Робертс поклонники.



Эмма Робертс в кукольном образе / Instagram / @emmaroberts

Напомним, что голливудская актриса Эмма Робертс и ее парень Гаррет Хедлунд в отношениях с марта 2019 года. Тогда их заметили в Лос-Анджелесе, когда пара держалась за руки и гуляла по городу. Влюбленные не любят афишировать личную жизнь. До Гаррета Хедлунда Эмма Робертс 8 лет находилась в отношениях с Эваном Питерсом. Для молодых родителей Эммы и Гаррета ребенок будет первым.