Голлівудська акторка Емма Робертс 30 серпня підтвердила свою вагітність, яку спочатку довго не показувала. Жінка вирішила більше не приховувати милих фото та продемонструвала милу світлину з животом.

29-річна акторка Емма Робертс довгий час не підтверджувала свою вагітність. Однак, 30 серпня, вона показала мережі зворушливі фото з чоловіком та розповіла про стать дитини. Вчора, 13 вересня, жінка знову опублікувала в інстаграмі миле фото з чималим животиком.

До теми Емма Робертс підтвердила свою вагітність ніжними фото

Емма показала дуже ніжний ляльковий образ. Вона позувала, сидячи перед дзеркалом та одною рукою спираючись на стіну. Акторка вдягнула рожеву сукню в чорний горох, яка вдало підкреслювала її форми.

Робертс також обрала чорні туфлі на платформі з величезними підборами. Жінка добилась цікавого ефекту на світлині, яка нагадувала мультяшний чи ляльковий образ. Вона вклала біляве волосся рівно та зчепила його частину ззаду.

Лялькова сукня тепер набула зовсім іншого значення,

– підписала фото Емма Робертс.

Користувачів надзвичайно замилував такий ніжний кадр від вагітної акторки. Дехто з користувачів навіть порівняв її з героїнею книжки та мультика Алісою. "Емма в Дивокраї", "Обожнюю це", "Ти як реальна лялька", "Чудове фото", "Ти наймиліша", – засипали компліментами Робертс шанувальники.



Емма Робертс в ляльковому образі / Instagram / @emmaroberts

Нагадаємо, що голлівудська акторка Емма Робертс та її хлопець Гаретт Хедлунд у стосунках з березня 2019 року. Тоді їх помітили в Лос-Анджелесі, коли пара трималась за руки і гуляла містом. Закохані не люблять афішувати особисте життя. До Гаррета Хедлунда Емма Робертс 8 років перебувала у стосунках із Еваном Пітерсом. Для молодих батьків Емми та Гаррета дитина стане першою.