Будущая многодетная мамочка Alyosha часто устраивает прогулки по столице, выбирая для выходов яркие образы. Беременность не делает ее гардероб однообразным, поэтому певица часто фотографируется в новых стильных платьях. На этот раз на ней розовый наряд в белый горох.

Если одни будущие мамочки пытаются скрыть свой округлившийся живот от посторонних глаз и выбирают вещи размера оверсайз, то Alyosha с радостью демонстрирует фигуру на камеру. В инстаграм-профиле она показала новый яркий образ, который станет идеальным выбором для беременных.

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Для прогулки на свежем воздухе звезда выбрала нежно-розовое платье в крупный белый горох на пуговицах и с резинкой, которая выгодно очерчивала большой живот на последних сроках. Наряд на бретелях не облегал фигуру, что позволяло ей комфортно двигаться и чувствовать себя свободно. Для фотосессии она сделала волнистую укладку и насыщенный макияж с акцентом на глаза и розовой помадой.

Из аксессуаров актриса выбрала солнцезащитные очки, подвеску на шею и крупные серьги-кольца. Даже за считанные дни до родов Alyosha поражает публику своей активностью и легкостью.



Alyosha выбрала платье в горох / Фото Instagram / @alyoshasinger

Стоит отметить, что во время третьей беременности певица не исчезает ни из сети, ни из радиостанций. Она совмещает музыкальную карьеру с воспитанием двух сыновей и чувствует себя уверенно с немалым животом. Беременность она подчеркивает мини платьями и заботится о своем внешнем виде даже дома.