Майбутня багатодітна матуся Alyosha часто влаштовує прогулянки столицею, обираючи для виходів яскраві образи. Вагітність не робить її гардероб одноманітним, тому співачка часто фотографується у нових стильних сукнях. Цього разу на ній рожеве вбрання у білий горох.

Якщо одні майбутні матусі намагаються приховати свій округлий живіт від сторонніх очей та обирають речі розміру оверсайз, то Alyosha з радістю демонструє фігуру на камеру. В інстаграм-профілі вона показала новий яскравий образ, який стане ідеальним вибором для вагітних.

До теми Солодко спить: вагітна Alyosha замилувала мережу світлиною сина

Для прогулянки на свіжому повітрі зірка обрала ніжно-рожеву сукню в масивний білий горох на гудзиках та з резинкою, яка вигідно окреслювала величезний живіт на останніх термінах. Вбрання на бретелях не облягало жіночний стан Alyosha, що дозволяло їй комфортно рухатися та почуватись вільно. Для фотосесії вона зробила хвилясту укладку та насичений макіяж з акцентом на очі та рожевою помадою.

З аксесуарів артистка обрала сонцезахисні окуляри, підвіску на шию та великі сережки-кільця. Навіть за лічені дні до пологів Alyosha вражає публіку своєю активністю та легкістю.



Alyosha обрала сукню в горох / Фото Instagram / @alyoshasinger

Варто зазначити, що під час третьої вагітності співачка не зникає ані з мережі, ані з радіостанцій. Вона поєднує музичну кар'єру з вихованням двох синів й почувається впевнено з чималим животом. Стан при надії вона підкреслює мінісукнями й дбає про свій зовнішній вигляд навіть вдома.