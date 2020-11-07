Популярная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская в очередной раз продемонстрировала безупречный внешний вид. Она показала элегантный осенний образ, поражающий красотой.

Оля Цибульская является одной из тех женщин украинского шоу-бизнеса, которые активно диктуют тренды модницам. Знаменитость поделилась очередным фото на личной странице в инстаграм.

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Певица позировала в красивой осенней локации. Она проницательно смотрела в камеру и очаровала поклонников красивым аутфитом.

Образ Оли Цибульской

Исполнительница предстала перед камерой в элегантном костюме розового цвета, который состоял из брюк и стильного пиджака. Под пиджак Цыбульская надела белый гольф. Такой look знаменитость соединила с замшевыми туфлями-лодочками темно-синего цвета на каблуке.

Короткие волосы телеведущая вложила в волны, а на лице сделала макияж со светлыми тенями на веках и матовой помадой коричневого цвета на губах. Завершила аутфит минималистичными серьгами с камешками.



Безупречный look Оли Цибульской / Instagram / @cybulskaya