Популярна українська виконавиця та ведуча Оля Цибульська вкотре продемонструвала бездоганний зовнішній вигляд. Вона показала елегантний осінній образ, що вражає красою.

Оля Цибульська є однією з тих жінок українського шоу-бізнесу, які активно диктують тренди модницям. Знаменитість поділилася черговим фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Співачка позувала у красивій осінній локації. Вона проникливо дивилася в камеру та замилувала шанувальників красивим аутфітом.

Образ Олі Цибульської

Виконавиця постала перед камерою в елегантному костюмі рожевого кольору, який складався з штанів і стильного піджака. Під піджак Цибульська одягнула білий гольф. Такий look знаменитість поєднала з замшевими туфлями-човниками темно-синього кольору на підборах.

Коротке волосся телеведуча вклала у хвильки, а на обличчі зробила макіяж зі світлими тінями на повіках та матовою помадою коричневого кольору на губах. Завершила аутфіт мінімалістичними сережками з камінчиками.



Бездоганний look Олі Цибульської / Instagram / @cybulskaya