Популярная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вызывающе проехалась в киевском метро. Звезда похвасталась стильным образом, которым в очередной раз потрясла поклонников.

Ярые поклонники звезд шоу-бизнеса с нетерпением ждут личной встречи с кумирами. Они неоднократно приезжают на концерты, посещают фан-встречи, чтобы воочию увидеть любимцев. Однако есть и такие знаменитости, появляющиеся на публике в необычных местах. В частности, Надя Дорофеева на днях побывала в Киевском метрополитене, а эффектной фотографией поделилась на личной странице в инстаграме.

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Надя вместе с коллегой по сцене и другом Позитивом проехалась в метро. Очевидно, такую ​​локацию они выбрали для очередной съемки. Известно, что артистка умеет одеваться стильно и неизменно диктует тренды украинским модницам. На этот раз она также не утратила возможности и похвасталась вариантом безупречного аутфита.

Образ Нади Дорофеевой

Исполнительница появилась на эскалаторе в розовом костюме, состоящем из штанов с широким низом и пиджака. Соединила яркий look с босоножками на высоких каблуках. Волосы Дорофеева уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Завершила изысканный образ большими серьгами-кольцами.



Надя Дорофеева проехалась в метро / Instagram / @nadyadorofeeva

Фотография пришлась по душе подписчикам Нади. За несколько часов они лайкнули ее более 100 тысяч раз. Певица активно увеличивает свою аудиторию фолловеров в инстаграм-профиле, которых сейчас более 5 миллионов.