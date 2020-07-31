Популярна українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зухвало проїхала у київському метро. Зірка похизувалася стильним образом, яким вкотре приголомшила прихильників.

Палкі прихильники зірок шоу-бізнесу з нетерпінням чекають особистої зустрічі з кумирами. Вони неодноразово приїжджають на концерти, відвідують фан-зустрічі, щоб на власні очі побачити улюбленців. Проте є й такі знаменитості, що з'являються на публіці у незвичних місцях. Зокрема, Надя Дорофєєва днями побувала у Київському метрополітені, а ефектною світлиною поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Надя разом із колегою по сцені та другом Позитивом проїхалася у метро. Очевидно, таку локацію вони обрали для чергової зйомки. Відомо, що артистка вміє одягатися стильно та незмінно диктує тренди українським модницям. Цього разу вона також не втратила можливості і похизувалася варіантом бездоганного аутфіту.

Образ Наді Дорофєєвої

Виконавиця постала на ескалаторі у рожевому костюмі, що складався із штанів з широким низом та піджака. Поєднала яскравий look із босоніжками на високих підборах. Волосся Дорофєєва вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж із чорними стрілками на повіках та нюдовою помадою на губах. Завершила вишуканий образ великими сережками-кільцями.



Надя Дорофєєва проїхалася у метро / Instagram / @nadyadorofeeva

Фотографія припала до душі підписникам Наді. За декілька годин вони вподобали її понад 100 тисяч разів. Співачка активно збільшує свою аудиторію фоловерів на інстаграм-профілі, яких наразі є понад 5 мільйонів.