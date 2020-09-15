Украинская ведущая Маша Ефросинина может похвастаться немалым гардеробом трендовых нарядов украинских и знаменитых мировых дизайнеров. В одной из своих последних публикаций знаменитость предстала в стильном розовом костюме.

На своей личной странице в Инстаграме знаменитость предстала в штанном костюме украинского дизайнера Елены Бурениной.

Читайте также В лаймовом костюме: Маша Ефросинина показала фото без макияжа и похвасталась образом

Брюки в костюме трендового широкого покроя, а жакет прекрасно сел по фигуре, поэтому добавил образу женственности. Яркий костюм Маша Ефросинина соединила с черной рубашкой. Звезда соединила look с белыми босоножками Valentino.

Свои волосы телеведущая уложила ровно, а на лице сделала заметный макияж с акцентом на глазах. Губы знаменитость накрасила коричневой помадой. "Возвращаюсь к работе", – лаконично подписала снимок Ефросинина.

Поклонники телеведущей любят ее стильные кадры, поэтому положительно отреагировали на ее новую фотографию.

"Вы невероятно красивая", "Маша, вы непревзойденная", "Костюм моей мечты", "Маша вы супер женщина, мама и жена", "Мой любимый цвет", "Маша – ты супер", – писали поклонники в комментариях.