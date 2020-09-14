В лаймовом костюме: Маша Ефросинина показала фото без макияжа
Телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина часто посещает светские мероприятия и диктует стиль украинским модницам. Женщина на днях посетила Львов и выгуляла костюм из коллекции своего бренда.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина обожает посещать различные мероприятия и культурные места. На этот раз звезда посетила Львов: арт-центр "Я Галерея" и парк скульптуры. Она опубликовала фото из культурной столицы Украины на своей инстаграм-странице.
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Маша позировала возле одного из арт-объектов – печки из дома Богдана Игоря-Антоныча. Ведущая позировала в лаймовым костюме своего бреда Marshsh: лаймовом свитшоте и мини-шортах. Она оперлась на печку и задумчиво смотрела в объектив.
Мини-шорты подчеркнули стройные ноги Маши, также она была без макияжа, так что похвасталась натуральной красотой. Волосы женщина уложила ровно и привычно для себя.
Съездить на полтора дня во Львов, чтобы захотеть остаться там надолго,
– подписала атмосферную фотографию Ефросинина.
Поклонники Маши положительно оценили ее фотографию, а также отреагировали на приезд ведущей во Львов. "Спасибо, что Вы есть", "Львовяне всегда рады Вас видеть", "Львов – такой красивый город", "Любовь", – написали фанаты под снимком.
Маша Ефросинина в арт-центре / Instagram / @mashaefrosinina