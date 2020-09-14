Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна часто відвідує світські заходи та заразом диктує стиль українським модницям. Жінка днями відвідала Львів та вигуляла костюм з колекції свого бренду.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна обожнює відвідувати різні заходи та культурні місця. Цього разу зірка відвідала Львів: арт-центр "Я Галерею" та парк скульптури. Вона опублікувала фото з культурної столиці України на своїй інстаграм-сторінці.

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Маша позувала біля одного з арт-об'єктів – пічки з будинку Богдана Ігоря-Антонича. Ведуча позувала у лаймовому костюмі свого бреду Marshsh: лаймовому світшоті та мінішортах. Вона сперлась на пічку та задумливо дивилась в об'єктив.

Мінішорти підкреслили стрункі ноги Маші, також вона була без макіяжу, тому похизувалась натуральною вродою. Волосся жінка вклала рівно та звично для себе.

З'їздити на півтора дні до Львова, щоб захотіти залишитися там надовго,

– підписала атмосферну світлину Єфросінина.

Шанувальники Маші позитивно оцінили її фотографію, а також відреагували на приїзд ведучої до Львова. "Дякуємо, що Ви є", "Львів'яни завжди раді Вас бачити", "Львів – таке красиве місто", "Любов", – написали фани під знімком.



Маша Єфросиніна в арт-центрі / Instagram / @mashaefrosinina