Українська ведуча Маша Єфросиніна може похизуватися чималим гардеробом трендового вбрання українських та знаменитих світових дизайнерів. В одній зі своїх останніх публікацій знаменитість постала у стильному рожевому костюмі.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі знаменитість постала в штанному костюмі української дизайнерки Олени Буреніної.

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Штани у костюмі трендового широкого крою, а жакет чудово сів по фігурі, тож додав образу жіночності. Яскравий костюм Маша Єфросиніна поєднала з чорною сорочкою. Зірка поєднала look з білими босоніжками Valentino.

Своє волосся телеведуча вклала рівно, а на обличчі зробила помітний макіяж з акцентом на очах. Губи знаменитість нафарбувала коричневою помадою. "Повертаюся до роботи", – лаконічно підписала знімок Єфросиніна.

Шанувальники телеведучої люблять її стильні кадри, тож позитивно відреагували на її нову фотографію.

"Ви неймовірно красива", "Маша, ви неперевершена", "Костюм моєї мрії", "Маша ви супер жінка, мама та дружина", "Мій улюблений колір", "Маша – ти супер", – писали прихильники в коментарях.