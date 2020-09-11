Чуть ли не каждое утро с Лилией Ребрик просыпается вся страна. В утренних эфирах ведущая демонстрирует не только идеальный вид, но и трендовые образы. Перед камерой она предстает не только в дизайнерских нарядах, но и в повседневной одежде.

Одна из самых успешных и известных украинских актрис и телеведущих Лилия Ребрик в инстаграм-профиле показала образ с последнего прямого эфира программы "Утро с Украиной".

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Для появления перед камерой звезда выбрала стильный и комфортный look. Она соединила легкую розовую блузку со светло-коричневыми свободными брюками. Соблазнительного вида Лилии Ребрик добавило открытое декольте, которое она показала, расстегнув пуговицы сверху.

Повседневный образ дополнили лакированные туфли-лодочки на высоком каблуке бордового цвета. Не забыла ведущая и об аксессуарах. На ней оригинальные серьги с кистями в тон блузке.

Несмотря на ранний подъем Лилия Ребрик, как всегда, выглядела безупречно. Свежести добавил легкий макияж с нежно-розовой помадой.