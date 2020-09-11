Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик каждую свободную минуту проводит вместе с детьми. Она наслаждается теплыми солнечными днями в компании дочерей и старается уделить им как можно больше внимания. На днях знаменитость поделилась фотографией, на которой показала семейную велопрогулку.

Лилия Ребрик часто делится семейными моментами с поклонниками. Более 600 тысяч фолловеров следят за ее личной страницей в инстаграме. Они с нетерпением ожидают новые публикации телеведущей, и народная любимица с радостью распространяет сообщения с полезными советами относительно отношений или воспитания детей, из-за кулис телевизионной работы и творческой жизни.

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На днях в профиле Лилии появился очередной кадр. Вечером она вместе с дочками решила отправиться на велосипедную прогулку. Девочки, Полина и Диана, ездили на велосипедах, а звездная мамочка присматривала за ними. Они радуются такому проведению времени вместе, так как у мамы насыщенный рабочий график и каждый миг с ней – незабываемый.

Лилия также позировала перед камерой в спортивном костюме. Однако дочери были в фиолетовых нарядах, а она – в бежевом. Family look – это одна из традиций в семье Ребрик, так как она часто публикует фотографии, где предстает с дочерьми в одинаковой одежде.

"Наслаждаемся теплом", – написала в посте звезда. Нужно сполна получить удовольствие от теплых дней, которые совсем скоро заменит пасмурная осень.



Лилия Ребрик с дочками / Instagram / @liliia.rebrik