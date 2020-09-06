Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик в очередной раз порадовала поклонников семейной фотографией. Звезда показала, как выглядит их воскресное утро.

На личном инстаграм-странице знаменитость часто делится с многотысячной аудиторией подписчиков яркими фотографиями, где показывает эмоциональные моменты из личной жизни и работы. На этот раз она взбудоражила Сеть кадром, на котором показала свое утро выходного.

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Лилия Ребрик предстала перед камерой вместе с мужем Андреем Диким и дочками – Дианой и Полиной. Семья устроила себе отдыхательный день на дворе собственного загородного дома. Именно там они находились в самоизоляции, а теперь проводят выходные на свежем воздухе, релаксируя после насыщенной рабочей недели.

Звездная семейка сидит на стильном диване. Они одеты в домашний наряд, а на глаза решили наложить маску из огурцов. Однако маленькая Полина не поддержала родителей и сестру. Она предпочла не освежающий релакс, а посмаковала огурцами, которые выращивала ее мама. В заметке Лилия отметила, что огурцы с собственного огорода, и она очень радуется им.

На фото всегда есть тот, кто пойдет против системы! Хорошего вам воскресенья!

- написала в публикации Ребрик.



Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Instagram / @liliia.rebrik