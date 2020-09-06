Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре потішила шанувальників сімейною світлиною. Зірка показала, як виглядає їх недільний ранок.

На особистій інстаграм-сторінці знаменитість часто ділиться з багатотисячною аудиторією підписників яскравими фотографіями, де показує емоційні моменти із особистого життя та роботи. Цього разу вона розбурхала мережу кадром, на якому показала свій ранок вихідного.

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Лілія Ребрик постала перед камерою разом із чоловіком Андрієм Диким і доньками – Діаною та Поліною. Сім'я влаштувала собі відпочинковий день на подвір'ї власного заміського будинку. Саме там вони перебували на самоізоляції, а тепер проводять вихідні на свіжому повітрі, релаксуючи після насиченого робочого тижня.

Зіркова сімейка сидить на стильному дивані. Вони одягнені у домашнє вбрання, а на очі вирішили накласти маску з огірків. Проте маленька Поліна не підтримала батьків і сестру. Вона надала перевагу не освіжаючому релаксу, а посмакувала огірками, які вирощувала її матуся. У дописі Лілія зазначила, що огірки з власного городу і вона дуже тішиться цим.

На фото завжди є той, хто піде проти системи! Гарної вам неділі!

– написала в публікації Ребрик.



Лілія Ребрик з чоловіком та доньками / Instagram / @liliia.rebrik