Ледь не кожного дня з Лілією Ребрик прокидається вся країна. У ранкових ефірах ведуча демонструє не лише ідеальний вигляд, а й трендові образи. Перед камерою вона постає не тільки в дизайнерських вбраннях, а й у повсякденному одязі.

Одна з найуспішніших та найвідоміших українських акторок і телеведучих Лілія Ребрик в інстаграм-профілі показала образ з останнього прямого ефіру програми "Ранок з Україною".

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Для появи перед камерою зірка обрала стильний та комфортний look. Вона поєднала легку рожеву блузку зі світло-коричневими вільними штанами. Звабливого вигляду Лілії Ребрик додало відкрите декольте, яке вона показала, розстебнувши ґудзики зверху.

Повсякденний образ доповнили лаковані туфлі-човники на високих підборах бордового кольору. Не забула ведуча й про аксесуари. На ній оригінальні сережки з китицями у тон до блузки.

Попри ранній підйом Лілія Ребрик, як завжди, виглядала бездоганно. Свіжості додав легкий макіяж з ніжно-рожевою помадою.