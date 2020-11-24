Перед новогодне-рождественскими праздниками представители Netflix решили добавить юмора и праздничного настроения подписчикам. В сети они опубликовали кадры из "Ведьмака", где главный герой Геральт пытается сбежать от Рождества.

Видео презентовали на ютуб-канале компании Netflix. На кадрах можно увидеть отрывки из 1 сезона популярного сериала "Ведьмак", которые кардинально изменили сюжет благодаря рождественским украшениям.

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В ролике главный герой Геральт убегает не от своего предназначения, а от праздничного настроения. Фрагменты сериала настолько метко подобрали, что сеть разразилась смехом.

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Что известно о 2 сезоне "Ведьмака"

Сейчас в Великобритании продолжаются съемки 2 сезона "Ведьмака". По официальным данным, новые серии выйдут на стриминговой платформе Netflix в 2021 году. А чтобы зрители не теряли интереса к проекту, его авторы рассекретили несколько деталей.

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Так, известно, что в новых сериях Геральт предстанет в другой кольчуге. Доспехи Ведьмака модернизируют, чтобы он более эффектно смотрелся в борьбе.

Главному герою придется вернуться в лагерь, где он рос, поскольку это будет самое безопасное прибежище для Цириллы. Зрители узнают больше о прошлом Геральта из Ривии и познакомятся с его наставником Весемиром. Вернется в жизнь Ведьмака и Йеннифэр, для которой девочка станет как дочь. Вместе они будут открывать тайны дара Цириллы и защищать ее от магов, которые устроят на княжну охоту.

Поэтому во 2 сезоне "Ведьмака" стоит ожидать еще больше противостояний, интриг и неожиданных поворотов сюжета.