В субботу, 28 ноября, начался Рождественский пост, который продлится до 7 января 2021 года. Пост – это время духовного приготовления к Святой тайне. Это путь приготовления, духовного очищения и обращения человека к пониманию важности Рождества.

Главная цель поста – духовное очищение человека. Поэтому пост – это отказ не только от скоромной пищи, но и от греховных мыслей, пагубных страстей и привычек для того, чтобы можно было с чистым сердцем встретить праздник Рождества. Об этом сообщает 24 канал.

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Что нельзя делать в Рождественский пост

Не употребляйте запрещенные продукты

Нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Запрещаются все продукты животного происхождения и крепкий алкоголь. Во время больших праздников, которые выпадут в период Рождественского поста разрешается выпить немного красного вина. Можно также овощи, фрукты, хлеб.

Пост – это не диета, а духовное развитие. В среду и пятницу пища должна быть термически не обработанной. Рекомендуется есть орехи, сырые или квашеные овощи, сухофрукты, мед.

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Не засоряйте свои мысли отребьем

Постарайтесь внутренне измениться: станьте добрее, милостивее, благороднее и щедрее. Не грешите и соблюдайте Божьи заповеди. Человек, который соблюдает пост, но кричит и ругается – нарушает его. Такое поведение считается грехом.

В этот период внимательнее относитесь к своим мыслям и действиям. Во время поста думайте только о хорошем и не допускайте близко плохих мыслей. Не ссорьтесь с родными и близкими, не сплетничайте, избавьте себя от греховных мыслей. Проведите это время в молитве, которая изрядно вам поможет.

Очищайте свои мысли от негатива

Нельзя веселиться и праздновать свадьбу

Во время Рождественского поста нельзя венчаться. Если нет большой нужды, лучше не крестите детей в церкви. Постарайтесь меньше слушать веселой музыки, воздержитесь от танцев и зажигательных вечеринок. Также церковь запрещает супружеские обязательства, однако это решать только вам и мужу/жене. Не рекомендуется в этот период зачинать детей.

В период поста лучше не выходить на охоту или на рыбалку. Если нет насущной потребности, лучше не крестите детей в этот период.