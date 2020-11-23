28 ноября в Украине начинается Рождественский пост, который также называется Филипповским, потому что начинается он в день памяти святого апостола Филиппа. Пост продлится 40 дней и завершится 7 января 2021 года на Рождество Христово.

Рождественский пост установлен для того, чтобы духовно объединить христиан с Богом. В течение 40 дней верующие должны молиться, очищаться от грехов, сдерживать себя от веселья и придерживаться специального рациона в еде. Об этом сообщает 24 канал.

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В Рождественский пост запрещено есть продукты животного происхождения. Запрещается употреблять мясо и молочные продукты. Понедельник, среда и пятница – самые строгие дни недели. В эти дни нельзя употреблять даже пищу заправленную маслом.

Рыбу можно есть в субботу и воскресенье, а также на большие праздники, которые приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешается добавить в свой рацион только вино и масло.

В период поста церковь не проводит никаких обрядов венчания. На протяжении всего поста следует избегать развлекательных мероприятий. Ваши мысли должны быть чистыми: не позволяйте себе думать о ком-то плохо, завидовать, обсуждать или сквернословить. Это последний пост в году, который готовит душу и тело верующих ко встрече Рождества Христова.



В период поста христиане должны очистить свои мысли

Тем, кто хочет соблюдать пост, стоит пойти за советом к опытному священнику, рассказать ему о своем духовном состоянии и физическом самочувствии, а также попросить благословения.

Главное предназначение поста – очиститься от грехов сердцем, душой и телом. Через покаяние, молитву и воздержание в еде каждый христианин сможет с чистой душой и помыслами встретить сына Божьего, который появится на свет.

Что можно есть в Рождественский пост

Рождественский пост не так строг, как Великий пост. Однако из рациона также исключаются все молочные продукты, яйца и мясо.



В период поста стоит отказаться от мяса и молочных продуктов

В отдельные дни можно употреблять вино и рыбу. Рождественский период делится на 2 периода:

28 ноября – 19 декабря

В понедельник, среду и пятницу – сухоядение. Во вторник и четверг – горячее блюдо с растительным маслом. В выходные дни (суббота, воскресенье) разрешается употреблять рыбу и вино. Также это касается и таких больших праздников, как Введение во Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), Андрея Первозванного (13 декабря), Николая Чудотворца (19 декабря).

20 декабря - 5 января

Предпраздничные рождественские дни, в которые нельзя употреблять рыбу и вино.

6 января

Один из самых строгих дней в посте – Сочельник. В течение дня верующие не позволяют себе даже крохи пищи. После восхода первой звезды христиане могут садиться за стол и есть 12 традиционных блюд, которые готовятся на Святой вечер.