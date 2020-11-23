День святого Николая в Украине каждый год отмечают 19 декабря. А написали ли вы ему письмо и что именно попросили в этом году? Да и уверены ли, что заслужили эти подарки? Если так, то утром 19 декабря найдете под подушкой все, что хотели, если же нет, то получите розгу.

Накануне любимого для всех детей, да и взрослых тоже, праздника, рассказываем вам о самых интересных традициях, которые связаны с этим днем, сообщает 24 канал.

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Кто такой святой Николай

Тот, кто "на всякий час помагай" – так поют в песне. И, как оказывается, это не просто рифма в куплете, в этих словах – сам Николай, который при своей жизни стал символом милосердия и жертвенной любви. В отличие от большинства святых, которых узнаем по поверьям или легендами, этот был исторической фигурой.

Родился он в 270-м году нашей эры в Патаре. На то время это был самый богатый город полуострова Ликии, что в Средиземном море. Родители мальчика – Феофан и Нона, жили богато и глубоко верили в Бога, поэтому с первых дней воспитывали своего малыша в христианском духе. По крайней мере, сразу его окрестили, а это тогда было редкостью. С тех пор Николай рос с глубоким убеждением, что самым страшным в человеческой жизни является – совершить грех и стать на сторону зла, сойдя с тропинки светлого и истинного.

Однако едва достигнув совершеннолетия, юноша потерял своих маму и папу, а наследием, которое они ему оставили, впоследствии помог нуждающимся. В частности, вдовцу, который жил вблизи него. Тот имел единственную дочь, возлюбленный которой был из богатой семьи. Понятно, что семья парня и слышать не хотела о бесприданнице, которая впоследствии придет к ним в дом.

Поэтому Николай подумал: "У меня есть золото. Помогу ним тому, кто страдает".

И в один из вечеров он незаметно положил мешочек с монетами в окно спальни будущей невесты. Тогда по городу ходили слухи, что влюбленным вроде помог ангел. И, услышав такие рассказы, Николай впервые почувствовал себя счастливым.

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Однако на этом он не остановился и в дома обездоленных время от времени приносил теплые вещи, игрушки и еду. Но однажды юноше таки не удалось утаить своих добрых деяний. Горожане выследили Николая и удивились, что этот застенчивый парень имеет настолько искреннее сердце. И за такие милосердные дела впоследствии горожане избрали его своим епископом. А в 325 году Николай посетил Первый Вселенский Собор в Никее.

В Украине культ Николая-чудотворца пришел вместе с христианством. Об этом свидетельствуют церкви и храмы, которые построили в честь этого святого. В частности, в 11 веке такой возвели на Аскольдовой горе в Киеве, а через два века – во Львове, под горой Будельница, теперь – Княжеской.

О ком заботится Николай-чудотворец

Под покров Николая попадают не только дети, которые в ночь на 19 декабря терпеливо ждут подарков от святого. Угодник Бога делится своей опекой также со студентами, путешественниками, водителями, торговцами и моряками. К слову, последние часто берут образ чудотворца с собой на рыбалку. В народе еще говорят, что святой Николай бережет людей и от стихийных бедствий, особенно на воде. Снова вспоминаем строки популярной песни: "...хто спішить у твої двори, того ти на землі й морі все хорониш від напасти".

Обращаться к Николаю в молитвах могут и те, кто находится в затруднении, а также замужние женщины, которые просят чудотворца о спокойной семейной жизни.



День святого Николая: традиции украинцев

Украинские традиции в праздничный день

Как мы уже упоминали, больше всего этот праздник ждет детвора. В своем воображении мальчики и девочки, в основном, рисуют такую картину: седобородый мужчина с огромным мешком, в котором множество подарков, спускается с небес и, в сопровождении своих помощников, – ангелочка и чертика, незаметно подкладывает под подушку коробки с подарками или прутики. То или другое он кладет тогда, когда вроде бы получает указание от ангела, который убеждает, что в течение года ребенок был послушный, от чертика, который вспоминает, в чем малышня прогрешилась.

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Однако в древности праздник Николая ждали и взрослые. Традиционно в этот день они сходились варить пиво и веселились. А после гуляний запрягали в сани лучших лошадей и катались вокруг деревни. Мол, так хотели знать, насколько скользкий снег выпал в этом году. На обычай трехдневных праздников наталкиваемся на Харьковщине. Там в это время варили кутью и узвар, чтобы в следующем году щедро уродились рожь и плоды.

На Подолье же внимательно следили за тем, кто в этот день зайдет в дом, называли его «полазником», и очень радовались, если им оказался человек с положительной энергетикой. Если первым в подворье перейдет хозяин, то обязательно должен зайти и к скоту с пищей. Придя в хлев с едой, он приговаривает: "Дай, Боже, добрий день. Щобись худібонька здорова була та й я з тобою ще й зі своєю жоною".

Похоже делали и хозяева Киевщины. Домашнюю скотину они кропили святой водой и зельем, просили святого Николая уберечь ее, да и всю семью в целом от напасти и бедствия.

Важным 19 декабря было и для девушек, которые готовились стать под венец. Они знали, что посватать их могут перед Рождеством, поэтому заранее наводили порядок в своих сундуках: готовили одежду и украшения, в которых должны были встречать сватов, а также убирали.

Как Николая празднуют заграницей

Так же с нетерпением подарков от святого Николая ждут и ребятишки из-за рубежа. Правда, их получают быстрее, чем украинские, почти на целых две недели, ведь празднуют этот день 6 декабря.

Такая традиция, скорее всего, происходит из Германии, где родители презентовали своим детям новую одежду. А потом стали делать это тайно, ночью, чтобы малыш поверил в чудеса Божьего угодника. Кроме новых штанишек, свитеров, шапочек или курточек, деткам дарили сладости, игрушки и школьные принадлежности. А вот в голландский Роттердам святитель ежегодно приплывает на пароходе из Испании, а в город въезжает на коне, которого зовут Америго, и держит в руках епископский посох.

Накануне такого визита детвора аккуратно раскладывает перед входной дверью начищенную обувь, чтобы в день Николая отыскать там сладости. А возле них еще оставляет гостинцы для Америго: несколько морковок и немного сена, чтобы животное не проголодалось в течение ночи.



День святого Николая больше всего любят дети

Своим покровителем святого Николая считают жители итальянского городка Сассири, расположенный на острове Сардиния. Главное внимание в этот день уделяют невестам, которым дарят подарки. Такая традиция имеет название "Rito delle nubili". Тем временем в соседней Франции, в населенном пункте Сан-Николя-де-Пор, что в регионе Лотарингия, действо куда помпезнее. Здесь организуют целую процессию, которая выходит в город вечером, и движется по главным улицам. В ее главе – старец Николай, рядом – призрак, который в своих руках несет розги, чтобы ими на протяжении пути хлестать непослушных детишек. Если такие найдутся, их быстро забирают в мешок.

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А вот в Польше накануне праздника малыши развешивает возле камина белые чулки, и надеется, что утром найдет там конфеты и орехи. К слову, традиция класть подарки в носки, вероятнее всего, возникла, когда однажды святой решил помочь трем сестрам, которые нищенствовали, и бросил им в дымоход три мешочка с монетами. Они упали именно в выстиранные носки, которые девушки развесили на камине.

Приметы в день святого Николая

По народным приметам, с наступлением Николая начинается настоящая зима, а осень уже окончательно сдает свои позиции.

День святого Николая – последний день в году, когда надо отдать все долги. Если по сей день не отдать одолженные деньги, то семья весь год будет бедствовать.

Если ко Дню святого Николая пошел снег – то зима будет холодной и морозной. Если в этот день холодно, то и зима будет ясной и без сильных морозов. Если перед Николаем появился иней, то год будет богатым и урожайным.

В этот праздничный день принято мириться с теми людьми, с которыми вы находитесь в ссоре: "На Николая зови друга, зови и врага, оба будут друзьями".

По народным преданиям, на Николая мужчине – хозяину дома – нужно обойти весь двор. Если он это не сделает, то в следующем году семью, вероятно, будут ждать невзгоды.