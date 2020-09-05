Немецкая модель и актриса до сих пор удивляет своих поклонников удивительными съемками. На этот раз она снялась для британского Vogue в разных черных платьях и покорила сеть.

50-летняя немецкая модель и актриса Клаудия Шиффер взбудоражила сеть новой фотосессией. Для британского Vogue она снялась в четырех образах на разных локациях. Результаты женщина выложила на свою страницу в инстаграме.

Интересно В топе с обнаженным животом: эпатажная Леди Гага поразила повседневным образом – фото

Фотосессия прошла в доме знаменитости, а фотографом стал муж Шиффер, режиссер и продюсер Мэттью Вон. Звезда позировала в платьях известных брендов: Alexander McQueen, Chanel, Dolce & Gabbana и Versace. Она продемонстрировала неувядающую красоту и безупречную фигуру.

Для первого образа звезда позировала у входа в дом в платье в пол. Оно удачно подчеркивало грудь модели и ее талию. На плечах серебряной застежкой крепился шлейф, добавивший образу загадочности. Вторая фотография, сделанная среди деревьев, также выглядит таинственно. Клаудия надела облегающее платье с длинными рукавами и полупрозрачной юбкой, которое демонстрировала длинные ноги женщины.

Третье фото получилось на удивление сексапильным. На нем Шиффер оперлась на бильярдный столик в платье с глубоким декольте и на тонких бретелях. Образ дополнила заколка для волос, украшенная камнями. На последнем фото модель лежит на обеденном столе. Платье было с разрезом до бедер, поэтому Клаудия снова похвасталась стройными ножками.

Для просмотра фото листайте справа: