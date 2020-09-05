Знаменитая певица и королева дерзких выходов Леди Гага крайне редко демонстрирует свой повседневный гардероб. Однако звезда тщательно заботится о стиле не только во время публичных выходов, а одевается трендово и для будничных прогулок.

После четырех эпатажных образов на церемонии награждения MTV Video Music Awards 2020 Леди Гага показала повседневный look на личной странице в Инстаграме. Как ни странно, именно это фото произвело фурор в сети, ведь меньше чем за сутки его оценили более 1,3 миллионами лайков.

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В кадре Леди Гага предстала на голливудских склонах на фоне дорогих автомобилей. Она одета в черный топ в рубчик на бретелях, который обольстительно подчеркивал бюст, и в спортивных штанах нюдового цвета на завязке. Образ дополнили блестящие ботинки на шнуровке от Jimmy Choo x Timberland, которые будут появляться в продаже всего через несколько дней.

Певица позировала с большой полосатой черной сумкой в руках и в массивных солнцезащитных очках со стразами. Длинные волосы голубовато-мягкого цвета Леди Гага остались распущенными.

Леди Гага в повседневном образе / Фото Instagram / @ladygaga

На другом фото поп-дива показала себя вблизи. Она эффектно осветила свой роскошный макияж с серебряными блестящими тенями и стрелками и сияющей помадой, которая выделила пухлые губы. Леди Гага не забыла и об аксессуарах. На ней золотые серьги-кольца, наручные часы и лаконичная цепочка на шее.

Леди Гага в повседневном образе / Фото Instagram / @ladygaga