Знаменита співачка та королева зухвалих виходів Леді Гага вкрай рідко демонструє свій повсякденний гардероб. Проте зірка ретельно дбає про стиль не лише під час публічних виходів, а одягається трендово й для буденних прогулянок.

Після чотирьох епатажних образів на церемонії нагородження MTV Video Music Awards 2020 Леді Гага показала повсякденний look на особистій сторінці в інстаграмі. Як не дивно, саме це фото викликало фурор в мережі, адже менше ніж за добу його оцінили понад 1,3 мільйона лайків.

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У кадрі Леді Гага постала поблизу маєтку на голлівудських схилах на тлі дорогих автівок. Вона одягнена в чорний топ в рубчик на бретелях, який звабливо підкреслював бюст, та в спортивних штанах нюдового кольору на зав'язці. Образ доповнили блискучі черевики на шнурівці від Jimmy Choo x Timberland, які з'являться у продажу лише за кілька днів.

Співачка позувала з великою смугастою чорною сумкою у руках та в масивних сонцезахисних окулярах зі стразами. Довге волосся блакитно-м'ятного кольору Леді Гага залишила розпущеним.



Леді Гага у повсякденному образі / Фото Instagram / @ladygaga

На іншому фото попдіва показала себе зблизька. Вона ефектно засвітила свій розкішний макіяж зі срібними блискучими тінями та стрілками і сяючою помадою, яка виділила пухкі губи. Леді Гага не забула й про аксесуари. На ній золоті сережки-кільця, наручний годинник та лаконічний ланцюжок на шиї.



Леді Гага у повсякденному образі / Фото Instagram / @ladygaga