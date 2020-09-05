Німецька модель та акторка досі дивує своїх шанувальників дивовижними зйомками. Цього разу вона знялась для британського Vogue у різних чорних сукнях та підкорила мережу.

50-річна німецька модель та акторка Клаудія Шиффер розбурхала мережу новою фотосесією. Для британського Vogue вона знялась у чотирьох образах на різних локаціях. Результати жінка виклала на свою сторінку в інстаграмі.

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Фотосесія пройшла в будинку знаменитості, а фотографом став чоловік Шиффер, режисер та продюсер Меттью Вон. Зірка позувала у сукнях відомих брендів: Alexander McQueen, Chanel, Dolce & Gabbana та Versace. Вона продемонструвала нев'янучу красу та бездоганну фігуру.

Для першого образу зірка позувала на вході дому в сукні до п'ят. Вона вдало підкреслювала груди моделі та її талію. На плечах срібним оздобленням був приєднаний шлейф, що додавав образу загадковості. Друга світлина, зроблена між деревами, також виглядає таємниче. Клаудія вдягнула облягаючу сукню з довгими рукавами та напівпрозорою спідницею, що демонструвала довгі ноги жінки.

Третє фото вийшло напрочуд сексапільним. На ньому Шиффер сперлась на більярдний столик у сукні з глибоким декольте та на тонких бретелях. Образ доповнила шпилька для волосся, оздоблена камінням. Для останнього фото зірка позувала на довгому столі. Сукня мала розріз до стегон, тому Клаудія знову похизувалась стрункими ніжками.

Для перегляду фото гортайте праворуч: