Популярная певица и ведущая Оля Цибульская стала гостьей Одесского международного кинофестиваля, который завершился 3 октября. Для мероприятия она выбрала изысканное черное платье и не осталась незамеченной на красной дорожке.

После ослабления карантина Оля Цибульская уже неоднократно появлялась на светских вечеринках. Однако 11-й Одесский международный кинофестиваль стал самым торжественным событием с марта этого года. Поэтому к публичному выходу знаменитость готовилась по-особенному. Свой образ она продемонстрировала в инстаграм-профиле.

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"Первая настоящая вечеринка после долгой паузы", – написала артистка.

Оля Цибульская позировала на красной дорожке сидя с мороженым в руках. Благодаря элегантной позе она эффектно показала не только стройные ножки, но и роскошное платье, которое для нее сшили на заказ.

Образ Оли Цибульской

Певица красовалась в длинном черном платье с пышной юбкой, кружевными вставками и кистями. Пикантности look добавляли спущенные рукава, которые обнажали хрупкие плечи звезды. Безупречное платье Цибульская дополнила золотистыми босоножками на каблуке от украинского дизайнера. Обувь идеально гармонировала с массивной серьгой с блестками.

С новой короткой прической певица выглядела очень изящно и женственно, а ее естественную красоту подчеркнул вечерний макияж с акцентом на глаза. Оля Цибульская неизменно излучала позитив и улыбалась на камеру.