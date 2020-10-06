Популярна співачка і ведуча Оля Цибульська стала гостею Одеського міжнародного кінофестивалю, який завершився 3 жовтня. Для заходу вона обрала вишукану чорну сукню та не залишилась непоміченою на червоній доріжці.

Після послаблення карантину Оля Цибульська вже неодноразово з'являлась на світських вечірках. Однак 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль став найурочистішою подією від березня цьогоріч. Тому до публічного виходу знаменитість готувалась по-особливому. Свій образ вона продемонструвала в інстаграм-профілі.

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"Перша справжня вечірка після довгої паузи", – написала артистка.

Оля Цибульська позувала на червоній доріжці сидячи з морозивом у руках. Завдяки елегантній позі вона ефектно показала не лише стрункі ніжки, а й розкішну сукню, яку для неї пошили на замовлення.

Образ Олі Цибульської

Співачка красувалась у довгій чорній сукні з пишною спідницею, мереживними вставками і китицями. Пікантності look додавали спущені рукави, які оголювали тендітні плечі зірки. Бездоганну сукню Цибульська доповнила золотистими босоніжками на підборах від української дизайнерки. Взуття ідеально гармоніювало з масивною сережкою з блискітками.

З новою короткою зачіскою співачка виглядала дуже витончено і жіночно, а її природну красу підкреслив вечірній макіяж з акцентом на очі. Оля Цибульська незмінно випромінювала позитив та усміхалась на камеру.