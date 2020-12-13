Первая леди Украины открыла финал Игр Непокоренных 2.0. Для церемонии награждения Елена Зеленская подобрала безупречный красный костюм, который соединила с белым топом.

В воскресенье, 13 декабря, состоялся финал Игр Непокоренных – мультиспортивных соревнований для раненых военнослужащих и ветеранов. Гостьей церемонии награждения победителей стала Елена Зеленская, которой импонирует популяризация спорта среди раненых бойцов. На личной странице в инстаграме она высказалась о мероприятии и показала фантастический образ.

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Первая леди страны убеждена, что спортсмены, которые на себе ощутили весь ужас войны, не только демонстрируют фантастические спортивные достижения, но и вдохновляют общество. Она поблагодарила жен, мам, детей и друзей раненых бойцов, которые дождались их с войны и прошли вместе с ними через страшные испытания.

"Если мы работаем над разрушением барьеров, которые мешают полноценно жить многим людям, то для них никаких барьеров и препятствий, кажется, просто не существует", – отметила Елена Зеленская.

Образ Елены Зеленской

Для церемонии награждения она выбрала яркий образ в классическом стиле. Первая леди надела красивый костюм насыщенного красного цвета, который состоял из длинного приталенного пиджака и брюк палаццо, которые она в последнее время часто выбирает для выходов в свет.

Стильный костюм Елена Зеленская скомбинировала с белым топом и черными туфлями с острым носком на невысоком каблуке. Она выбрала лаконичные аксессуары – серьги и золотую цепочку на шею. Роскошный образ довершила голливудская укладка с легкими локонами и макияж с акцентом на красных губах.



Елена Зеленская в роскошном костюме / Фото Instagram / @olenazelenska_official